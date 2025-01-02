Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев

А в течение последних шести лет на засушливых участках были реализованы крупные проекты по озеленению. В частности, на территории площадью свыше 4.150 гектаров были высажены более 5,2 миллиона деревьев и установлены капельные оросительные системы протяженностью в одиннадцать километров.

У Азербайджана накоплен достаточный опыт массовой посадки деревьев. Еще на состоявшемся в 2017 году заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития, на котором председательствовал президент Ильхам Алиев , тогдашний министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров сообщил, что за последние пятнадцать лет на территориях лесного фонда страны площадью 144,5 гектара были высажены свыше 101 миллиона деревьев.

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию об обязательствах нашей страны по посадке деревьев, азербайджанский эксперт-эколог Ровшан Аббасов отметил, что оптимальным вариантом является введение правительственного налога на выбросы углерода.

«Государство должно выполнять регулирующую функцию и использовать углеродный налог для восстановления лесов и создания зеленых массивов, - считает эксперт. - Для того чтобы определить размеры углеродного налога, следует провести аудит эмиссии выбросов СO2, осуществляемых азербайджанскими предприятиями. К слову, этот процесс идет уже несколько лет».

По словам Аббасова, практика углеродного кредитования уже применяется на международном уровне.

«Государство может компенсировать свои выбросы посадкой деревьев в своей стране или в каком-то другом государстве, - пояснил эксперт. - Некоторые промышленные государства просто берут на себя финансирование посадки деревьев в развивающихся странах. К примеру, Норвегия компенсирует выбросы CO2 восстановлением лесов в Индонезии. К сожалению, в Азербайджане пока нет рабочего механизма компенсации выбросов, поскольку процесс инвентаризации источников выбросов все еще продолжается. Необходимо иметь точные данные об эмиссии CO2 производственными предприятиями, заводами, отелями... Куда сложнее с определением налогов на выбросы у владельцев автомобилей. Ведь кто-то из них ездит очень много, а кто-то – что называется, от дома до дачи. Полагаю, в этом случае налог за выбросы можно установить по объему бензина, купленного автовладельцем. У нас также необходимо создать углеродный рынок, на котором предприятия могли бы продавать неиспользованную часть своих квот на выбросы».

Ровшан Аббасов убежден, что эти меры должны войти в отдельное законодательство по климатическим изменениям, которого в Азербайджане пока нет.

«Вопросы, касающиеся климата, нашли отражение в разных законодательных актах, к примеру, в Кодексе о воде, земле, лесах, но не в едином документе о климате», - подчеркнул эксперт.