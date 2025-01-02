Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
У Азербайджана накоплен достаточный опыт массовой посадки деревьев. Еще на состоявшемся в 2017 году заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития, на котором председательствовал президент Ильхам Алиев, тогдашний министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров сообщил, что за последние пятнадцать лет на территориях лесного фонда страны площадью 144,5 гектара были высажены свыше 101 миллиона деревьев.
А в течение последних шести лет на засушливых участках были реализованы крупные проекты по озеленению. В частности, на территории площадью свыше 4.150 гектаров были высажены более 5,2 миллиона деревьев и установлены капельные оросительные системы протяженностью в одиннадцать километров.
Комментируя по просьбе haqqin.az информацию об обязательствах нашей страны по посадке деревьев, азербайджанский эксперт-эколог Ровшан Аббасов отметил, что оптимальным вариантом является введение правительственного налога на выбросы углерода.
«Государство должно выполнять регулирующую функцию и использовать углеродный налог для восстановления лесов и создания зеленых массивов, - считает эксперт. - Для того чтобы определить размеры углеродного налога, следует провести аудит эмиссии выбросов СO2, осуществляемых азербайджанскими предприятиями. К слову, этот процесс идет уже несколько лет».
По словам Аббасова, практика углеродного кредитования уже применяется на международном уровне.
«Государство может компенсировать свои выбросы посадкой деревьев в своей стране или в каком-то другом государстве, - пояснил эксперт. - Некоторые промышленные государства просто берут на себя финансирование посадки деревьев в развивающихся странах. К примеру, Норвегия компенсирует выбросы CO2 восстановлением лесов в Индонезии. К сожалению, в Азербайджане пока нет рабочего механизма компенсации выбросов, поскольку процесс инвентаризации источников выбросов все еще продолжается. Необходимо иметь точные данные об эмиссии CO2 производственными предприятиями, заводами, отелями... Куда сложнее с определением налогов на выбросы у владельцев автомобилей. Ведь кто-то из них ездит очень много, а кто-то – что называется, от дома до дачи. Полагаю, в этом случае налог за выбросы можно установить по объему бензина, купленного автовладельцем. У нас также необходимо создать углеродный рынок, на котором предприятия могли бы продавать неиспользованную часть своих квот на выбросы».
Ровшан Аббасов убежден, что эти меры должны войти в отдельное законодательство по климатическим изменениям, которого в Азербайджане пока нет.
«Вопросы, касающиеся климата, нашли отражение в разных законодательных актах, к примеру, в Кодексе о воде, земле, лесах, но не в едином документе о климате», - подчеркнул эксперт.