USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев

Записал: Джейхун Наджафов, собкор
00:31 963

У Азербайджана накоплен достаточный опыт массовой посадки деревьев. Еще на состоявшемся в 2017 году заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития, на котором председательствовал президент Ильхам Алиев, тогдашний министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров сообщил, что за последние пятнадцать лет на территориях лесного фонда страны площадью 144,5 гектара были высажены свыше 101 миллиона деревьев.

А в течение последних шести лет на засушливых участках были реализованы крупные проекты по озеленению. В частности, на территории площадью свыше 4.150 гектаров были высажены более 5,2 миллиона деревьев и установлены капельные оросительные системы протяженностью в одиннадцать километров.

Ровшан Аббасов

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию об обязательствах нашей страны по посадке деревьев, азербайджанский эксперт-эколог Ровшан Аббасов отметил, что оптимальным вариантом является введение правительственного налога на выбросы углерода.

«Государство должно выполнять регулирующую функцию и использовать углеродный налог для восстановления лесов и создания зеленых массивов, - считает эксперт. - Для того чтобы определить размеры углеродного налога, следует провести аудит эмиссии выбросов СO2, осуществляемых азербайджанскими предприятиями. К слову, этот процесс идет уже несколько лет».

По словам Аббасова, практика углеродного кредитования уже применяется на международном уровне.

«Государство может компенсировать свои выбросы посадкой деревьев в своей стране или в каком-то другом государстве, - пояснил эксперт. - Некоторые промышленные государства просто берут на себя финансирование посадки деревьев в развивающихся странах. К примеру, Норвегия компенсирует выбросы CO2 восстановлением лесов в Индонезии. К сожалению, в Азербайджане пока нет рабочего механизма компенсации выбросов, поскольку процесс инвентаризации источников выбросов все еще продолжается. Необходимо иметь точные данные об эмиссии CO2 производственными предприятиями, заводами, отелями... Куда сложнее с определением налогов на выбросы у владельцев автомобилей. Ведь кто-то из них ездит очень много, а кто-то – что называется, от дома до дачи. Полагаю, в этом случае налог за выбросы можно установить по объему бензина, купленного автовладельцем. У нас также необходимо создать углеродный рынок, на котором предприятия могли бы продавать неиспользованную часть своих квот на выбросы». 

Ровшан Аббасов убежден, что эти меры должны войти в отдельное законодательство по климатическим изменениям, которого в Азербайджане пока нет.

«Вопросы, касающиеся климата, нашли отражение в разных законодательных актах, к примеру, в Кодексе о воде, земле, лесах, но не в едином документе о климате», - подчеркнул эксперт.

Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 3313
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор; все еще актуально
2 января 2025, 17:06 5953
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
00:31 964
Координатор программы ООН в интервью haqqin.az призвал Азербайджан восстановить экосистемы
Координатор программы ООН в интервью haqqin.az призвал Азербайджан восстановить экосистемы
00:24 967
Замдиректора Департамента Великобритании в интервью haqqin.az о вырубке деревьев
Замдиректора Департамента Великобритании в интервью haqqin.az о вырубке деревьев
00:19 1080
Зеленский: «Россия продвигается, только с Трампом можно ее остановить»
Зеленский: «Россия продвигается, только с Трампом можно ее остановить»
00:13 1445
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 7165
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
2 января 2025, 13:01 13095
Кто устроил теракт возле башни Трампа
Кто устроил теракт возле башни Трампа
2 января 2025, 21:16 2658
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
2 января 2025, 12:46 4659
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема
2 января 2025, 20:18 4296

ЭТО ВАЖНО

Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 3313
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор; все еще актуально
2 января 2025, 17:06 5953
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
00:31 964
Координатор программы ООН в интервью haqqin.az призвал Азербайджан восстановить экосистемы
Координатор программы ООН в интервью haqqin.az призвал Азербайджан восстановить экосистемы
00:24 967
Замдиректора Департамента Великобритании в интервью haqqin.az о вырубке деревьев
Замдиректора Департамента Великобритании в интервью haqqin.az о вырубке деревьев
00:19 1080
Зеленский: «Россия продвигается, только с Трампом можно ее остановить»
Зеленский: «Россия продвигается, только с Трампом можно ее остановить»
00:13 1445
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 7165
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
2 января 2025, 13:01 13095
Кто устроил теракт возле башни Трампа
Кто устроил теракт возле башни Трампа
2 января 2025, 21:16 2658
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
2 января 2025, 12:46 4659
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема
2 января 2025, 20:18 4296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться