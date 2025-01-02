Зеленский: «Путин цепляется за любой момент…»

Российский президент Владимир Путин цепляется за любой момент, чтобы не садиться за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое заявление глава украинского государства сделал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона. Зеленский подчеркнул, что Путин «в принципе не хочет никакого диалога».

«Почему такое отношение к Украине и украинскому народу? Потому что никто не мог представить, что вся та армия, о которой столько лет говорили и угрожали – вся эта махина не выполнила его задачу: оккупацию Украины», – отметил он.

Зеленский акцентировал, что даже просто переговоры с Украиной – это в принципе проигрыш России.

«Почему переговоры? Потому что это же не ультиматум, когда они в столице сидят и говорят: будет вот так и так. Они не выполнили свою задачу, которую им поставил Путин. То есть для него это действительно не победа», – резюмировал украинский лидер.

Зеленский также заметил, что война, развязанная Россией, не закончится одним днем: «Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами. Потому что сегодня мы получаем помощь и от Европы».