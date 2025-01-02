Турция установит стратегическое военное сотрудничество c Сирией

Представитель Министерства обороны Турции заявил журналистам, что Анкара уже ведет переговоры с сирийскими официальными лицами о характере их будущих военных связей.

«В соответствии с указаниями нашего президента мы взаимодействуем с нашими коллегами для установления стратегических отношений и укрепления сотрудничества в различных областях, - сказал источник в Министерстве обороны. - Исходя из потребностей, выявленных в ходе этих встреч, будет оказана необходимая поддержка».

В прошлом месяце президент Турции поручил своим министрам проанализировать недостатки и проблемы в инфраструктуре Сирии и предложить решения, которые помогут новому сирийскому правительству.

В рамках этих усилий представители турецкого энергетического сектора на прошлой неделе посетили сирийскую столицу, чтобы подготовить отчет об электроэнергетической системе страны, которая страдает от частых перебоев в подаче электроэнергии.