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Израиль ударил по Алеппо

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01:41 1203

Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в сирийской провинции Алеппо, сообщает радиостанция Sham FM.

Израильские бомбардировки нацелены на центры научных исследований в районе Аль-Сафира, к востоку от Алеппо. Авиаудары к востоку от Алеппо, как сообщается, спровоцировали землетрясение магнитудой 2,5.

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