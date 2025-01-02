Израиль ударил по Алеппо

Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в сирийской провинции Алеппо, сообщает радиостанция Sham FM.

Израильские бомбардировки нацелены на центры научных исследований в районе Аль-Сафира, к востоку от Алеппо. Авиаудары к востоку от Алеппо, как сообщается, спровоцировали землетрясение магнитудой 2,5.