Китай принимает меры после катастрофы самолета Азербайджана

Китайские власти приняли по всей стране контрмеры по устранению рисков после катастроф, которые произошли с самолетами азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и южнокорейской Jeju Air. Об этом заявил директор по безопасности Управления гражданской авиации (УГА) КНР Шу Минцзян.

«В связи с недавними крупными авиационными катастрофами, которые произошли у компаний Азербайджана и Южной Кореи, УГА на текущем этапе проводит работу в основном по следующим направлениям: во-первых, мы сразу же провели специальные заседания, ...повысили целенаправленность и эффективность мер по предотвращению рисков в области безопасности, требующих немедленного реагирования», - сообщил Шу Минцзян.

По словам китайского чиновника, Управление гражданской авиации также организовало проверки в аэропортах по всей стране, обеспечило «всестороннее выявление угроз безопасности на взлетно-посадочных полосах» для активного противодействия соответствующим рискам.

Как он отметил, в ближайшее время УГА проработает вопросы, касающиеся системных мер реагирования, а также «стимулирует соответствующие подразделения к их внедрению», обеспечит еще более надежную подготовку персонала.