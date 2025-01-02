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Токаев считает, что «Россия непобедима»

09:19 4015

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора интересовался его видением прекращения войны России против Украины.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы», — сказал президент Казахстана в интервью газете Ana tili.

Президент отметил, что Казахстан всегда выступал за переговоры для достижения мира. Токаев также заметил, что Астана «не напрашивается в посредники», но «всегда готова прийти на помощь в разрешении международных проблем».

Токаев назвал президента России Владимира Путина «опытным государственным деятелем». По его мнению, Путин «хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона».

Президент Казахстана ранее называл Россию непобедимой в военном отношении. По его мнению, это объясняется ее военным потенциалом, поддержкой населения президента Владимира Путина и историей.

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