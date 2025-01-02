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Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию

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09:34 3118

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili прокомментировал авиакатастрофу самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау.

Президент Казахстана заявил, что «для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования».

Токаев отметил работу казахстанских спасателей, медиков, полицейских, которые «действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней».

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению сказал, что «окончательная версия (крушения самолета AZAL) станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету». Президент также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета. «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», - сказал в интервью президент Азербайджана. Подчеркнув, что самолет Азербайджана был сбит не специально, президент сказал, что «признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий».

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