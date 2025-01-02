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Следователи признали, что не могут арестовать президента Южной Кореи

09:54 1337

Агентство по борьбе с коррупцией Южной Кореи считает, что исполнить ордер на арест президента Юн Сок Ёля невозможно.

Следователи ранее вошли в резиденцию главы государства, но встретили сопротивление со стороны военнослужащих.

«Мы решили, что невозможно исполнить ордер на арест из-за продолжающегося противостояния. Его исполнение приостановлено в связи с беспокойством за безопасность сотрудников», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит Yonhap.

Следователи вошли в резиденцию президента сегодня, 3 января, утром. Перед резиденцией собрались больше 1 тыс. сторонников главы государства. Они выступали против ареста и импичмента Юн Сок Ёля.

Между правоохранителями и военными, которые размещены на территории резиденции, произошли столкновения, передает Yonhap. Военные заблокировали правоохранителей на территории. Представители Юна заявили, что попытки его ареста являются незаконными и пообещали обратиться в суд. По данным Yonhap, для исполнения ордера на арест привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, из которых 50 вошли на территорию резиденции.

Кроме того, полиция развернула в окрестностях резиденции 45 подразделений ОМОНа с 2,7 тыс. полицейских.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

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