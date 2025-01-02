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Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть

10:30 2341

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili прокомментировал встречи экс-президента страны Нурсултана Назарбаева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить», - ответил Токаев.

По его словам, инициатором таких встреч выступает Нурсултан Назарбаев: «Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов».

Токаев также отметил, что в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева «были упущения, но не ошибается тот, кто не работает».

«Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны… В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику. Было бы неправильно отрицать такие достижения... Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь Председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием Премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности... Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению «Золотой эпохи Елбасы», - сказал президент Казахстана.

Но сейчас, по его словам, нужно проявить здравый смысл и по достоинству оценить исторические заслуги Назарбаева перед Казахстаном.

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