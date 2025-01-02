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Греция разместит израильское оружие у границ с Турцией

10:37 1228

Министерство обороны Греции ведет переговоры о закупке у Израиля 40 артиллерийских систем PULS производства концерна «Эльбит Маарахот» для их размещения на границе с Турцией и на островах. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Сообщается, что в феврале министр обороны Греции Никос Дендиас представит в парламенте план оборонных закупок на ближайшее десятилетие, в котором значительное внимание будет уделено укреплению сухопутных войск, в первую очередь артиллерии.

РСЗО PULS

Стоимость сделки оценивается в 500-700 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по поводу участия греческой промышленности в процессе производства.

План модернизации вооруженных сил Греции включает приобретение до 40 истребителей пятого поколения F-35 у США и четырех фрегатов у Франции.

Также ведутся переговоры с Израилем о покупке систем ПРО «Барак MX» производства «Израильской авиационной промышленности» для «защиты» материковой Греции и систем Spyder производства концерна «Рафаэль» для «защиты» островов.

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