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Байден и его команда обсуждали удары по ядерным объектам Ирана

10:50 1179

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан представил Джо Байдену возможные варианты американской атаки на ядерные объекты Ирана, если Тегеран приблизится к созданию ядерного оружия до 20 января. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Как пишет издание, обсуждение состоялось во время встречи несколько недель назад. Байден вместе с командой национальной безопасности рассматривал различные варианты развития событий. Однако, по словам источников, он не принял ни одного окончательного решения.

Один из американских чиновников, знакомый с этой ситуацией, уточнил, что совещание в Белом доме не было инициировано новыми разведданными и не имело целью получение однозначного ответа от президента, как «да» или «нет». Вместо этого встреча была частью процесса обсуждения различных сценариев, в частности того, как США должны действовать, если Иран начнет обогащать уран до 90% чистоты до конца каденции действующей администрации Белого дома.

Другой источник сообщил, что сейчас в Белом доме не ведутся активные дискуссии о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.

Axios пишет, что некоторые помощники Байдена, в частности Салливан, считают, что ослабление иранской системы ПВО и ракетного потенциала, а также снижение влияния региональных прокси Ирана повысят шансы на успех военного удара и уменьшат вероятность ответа Ирана и региональной эскалации.

Еще один американский чиновник отметил, что Салливан не давал Байдену конкретных рекомендаций по этому вопросу, а лишь обсуждал возможные сценарии.

Один из источников сообщил, что Байден задал советникам вопрос, вынудили ли шаги Ирана в ядерной сфере к ситуации, требующей столь радикального военного ответа за несколько недель до инаугурации нового президента.

В то же время Иран отрицает свои намерения создать ядерное оружие, заявляя, что его программа носит исключительно мирный характер. Однако в последние месяцы несколько иранских чиновников публично обсуждали возможность пересмотра ядерной доктрины страны.

По данным МАГАТЭ, Иран располагает достаточным количеством урана для создания четырёх ядерных бомб.

Салливан недавно сообщил, что администрация Байдена передала команде Трампа разведданные о ядерной программе Ирана. «Они могут выбрать иной путь или стратегию, но я хочу, чтобы они хорошо понимали, с чем мы имеем дело», — сказал он.

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