Необъявленный визит глав МИД Германии и Франции в Дамаск

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом, сообщил в пятницу, 3 января, МИД Франции.

Бербок и Барро - первые министры иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство. Они совершают визит «от имени ЕС», говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном перед вылетом Бербок из Берлина.

ФРГ намерена помочь Сирии в проведении «инклюзивной, мирной передачи власти, достижении примирения общества и восстановлении» страны, говорится в документе.

По словам Анналены Бербок, между Германией и Сирией, а также Европой в целом и Сирией возможно возобновление отношений, но оно связано с «четкими ожиданиями от новых правителей» в Дамаске. Это подразумевает равные права для женщин и мужчин в Сирии, а также для всех этнических или религиозных групп в этой стране.