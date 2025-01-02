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Русские атаковали Киев беспилотниками: есть жертвы

11:20 966

Российские войска в ночь на 3 января атаковали несколько районов Киева ударными беспилотниками, сообщили глава областной военной администрации Николай Калашник и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Броварском районе в результате атаки был поврежден грузовой автомобиль, погиб водитель, ему было 25 лет, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Фастовском районе из-за падения обломков беспилотников травмы получила девушка 23 лет, ей оказали помощь в больнице.

В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одна хозяйственная постройка, пострадали три человека.

По данным Ткаченко, пожар возник также в частном доме в Дарницком районе Киева. Его потушили, пострадавших нет.

Тем временем Министерство обороны России утверждает, что за ночь над шестью областями России, в том числе вдали от границ Украины, были сбиты 22 украинских беспилотника. В сообщении министерства говорится, что над Брянской областью были сбиты 10 дронов, над Орловской и Ростовской — по четыре, над Белгородской — два, над Волгоградской и Липецкой областями — по одному беспилотнику.

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