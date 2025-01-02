USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

«У меня большие планы»: Токаев заявил, что никуда не уходит

11:28 1138

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен досрочно уходить с поста президента республики и хочет реализовать большие планы по развитию страны на много лет вперед.

«У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», - сказал он в интервью республиканской газете Ана тiлi, отвечая на просьбу прокомментировать слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане в 2026 году из-за планов Токаева возглавить ООН.

«Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно», - добавил президент Казахстана.

Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 2354
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 534
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 3127
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема; все еще актуально
2 января 2025, 20:18 6026
А что будет с манатом?
А что будет с манатом? главный вопрос; все еще актуально
2 января 2025, 17:43 12886
Байден и его команда обсуждали удары по ядерным объектам Ирана
Байден и его команда обсуждали удары по ядерным объектам Ирана
10:50 1183
Китай принимает меры после катастрофы самолета Азербайджана
Китай принимает меры после катастрофы самолета Азербайджана
09:09 3505
Токаев считает, что «Россия непобедима»
Токаев считает, что «Россия непобедима»
09:19 4027
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 10551
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор; все еще актуально
2 января 2025, 17:06 7749
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
00:31 3520

ЭТО ВАЖНО

Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 2354
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 534
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 3127
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема; все еще актуально
2 января 2025, 20:18 6026
А что будет с манатом?
А что будет с манатом? главный вопрос; все еще актуально
2 января 2025, 17:43 12886
Байден и его команда обсуждали удары по ядерным объектам Ирана
Байден и его команда обсуждали удары по ядерным объектам Ирана
10:50 1183
Китай принимает меры после катастрофы самолета Азербайджана
Китай принимает меры после катастрофы самолета Азербайджана
09:09 3505
Токаев считает, что «Россия непобедима»
Токаев считает, что «Россия непобедима»
09:19 4027
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 10551
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор; все еще актуально
2 января 2025, 17:06 7749
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
Эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az об обязательствах Азербайджана по посадке деревьев
00:31 3520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться