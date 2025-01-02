«У меня большие планы»: Токаев заявил, что никуда не уходит

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен досрочно уходить с поста президента республики и хочет реализовать большие планы по развитию страны на много лет вперед.

«У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», - сказал он в интервью республиканской газете Ана тiлi, отвечая на просьбу прокомментировать слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане в 2026 году из-за планов Токаева возглавить ООН.

«Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно», - добавил президент Казахстана.