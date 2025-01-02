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США могут полностью запретить беспилотники из Китая

11:37 611

Министерство торговли США рассматривает новые правила, которые могут привести к ограничению или запрету китайских беспилотников в США по соображениям национальной безопасности. Об этом информирует Reuters.

По заявлению министерства, угрозы со стороны Китая и России «могут предоставить нашим противникам возможность удаленного доступа и манипулирования этими устройствами, что подвергает опасности конфиденциальные данные США».

Большинство коммерческих беспилотников, продающихся в США, имеют китайское происхождение.

Решение об ограничениях или запрете китайских беспилотников будет приниматься уже администрацией будущего президента Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января.

За последний год США приняли ряд мер, направленных против китайских беспилотников. В декабре президент Джо Байден подписал закон, запрещающий продажи новых моделей беспилотников производства китайских компаний DJI и Autel Robotics. DJI является крупнейшим в мире производителем беспилотников, на долю которого приходится более половины продаж всех коммерческих дронов в США.

Американские законодатели неоднократно высказывали опасения, что беспилотники DJI представляют угрозу в плане передачи данных, наблюдения и национальной безопасности, что компания отвергает.

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