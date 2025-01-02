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Американцы создают военную базу на севере Сирии

11:59 898

США создают военную базу на севере Сирии в городе Айн-эль-Араб, который контролирует террористическая PKK/YPG. Об этом пишет телеграм-канал «Голос Турции».

Утверждается, что в последние дни США увеличили объем военных поставок в указанный регион. Местные источники сообщили телеграм-каналу, что «30-31 декабря в Айн-эль-Араб прибыло большое количество броневиков Bradley. Сегодня утром (3 января – ред.) в регион прибыла колонна из 13 грузовиков с бетонными заграждениями».

Город Айн аль-Араб расположен на границе Турции и Сирии, занимает стратегическое положение для PKK/YPG/PYD.

«США планируют перебросить в регион 14 грузовых самолетов с военным снаряжением и солдатами, а также 233 военных автомобиля, включая грузовики, бронетранспортеры и транспортеры», - говорится в публикации «Голоса Турции».

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