Россия недовольна «сигналами» США и Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока «не предлагает ничего интересного» для РФ по Украине.

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово «заморозка конфликта». Президент Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», - заявил российский дипломат.

Небензя добавил, что в последнее время с украинской стороны тоже исходят «сигналы о неких договоренностях».

«Вопрос в том, что когда наконец Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним», - утверждает Небензя.