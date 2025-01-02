Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии

Подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck компании Tesla в Лас-Вегасе был военным действующей армии и служил в спецподразделении. Об этом заявили американские чиновники, передает Sky News.

Во время пресс-конференции шерифы Лас-Вегаса и представители ФБР сообщили, что личность водителя еще не была официально подтверждена через ДНК, однако доказательства указывают на то, что им был 37-летний Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс в штате Колорадо.

В частности, шериф округа Кларк Кевин МакМахилл говорит, что погибший мужчина получил огнестрельное ранение в голову перед тем, как арендованный автомобиль Tesla взорвался возле Международного отеля Трампа в новогоднюю ночь.

По мнению чиновников, водитель ранил сам себя, у его ног было найдено огнестрельное оружие. МакМахилл добавил, что в машине был найден еще один пистолет, а также паспорт, военный билет, iPhone и смарт-часы. По его словам, удостоверение и две татуировки на теле мужчины «четко указывают на то, что за рулем был Ливельсбергер».

В заявлении армии США говорится, что Ливельсбергер был награжденным офицером и служил в «зеленых беретах», а именно в высококвалифицированном спецподразделении, которое занимается борьбой с терроризмом за рубежом и обучает партнеров. Мужчина служил в армии с 2006 года и имел долгую карьеру зарубежных командировок. В частности, его дважды отправляли в Афганистан, также он служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

«Он был награжден двумя Бронзовыми звездами, в том числе одной с отличием за мужество под огнем, боевым пехотным нагрудным знаком и Похвальной медалью армии за храбрость», - добавили в сообщении.

Мужчина до сих пор находился на службе, однако был в отпуске. Также еще семь человек получили незначительные травмы при взрыве автомобиля.