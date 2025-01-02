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В Турции десятки задержанных сторонников ИГ

13:08 749

Турецкая полиция в течение недели задержала 42 человека по подозрению в участии в деятельности террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В ходе операций, проведенных в течение последней недели в 17 провинциях, задержаны 42 человека, подозреваемых в членстве в ИГ», - написал министр в X.

Рейды проводились подразделениями региональных управлений безопасности и жандармерии, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Адане, Мерсине, Бурсе.

По данным МВД Турции, за год в республике задержаны свыше 3 тысяч человек по подозрению в связях с ИГ.

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