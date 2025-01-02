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Китай впереди планеты всей

13:19 1924

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) «Фэннин» введена в полномасштабную эксплуатацию в конце прошлого года в городе Чэндэ провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

Это крупнейшая подобная электростанция в мире, отмечает оператор China National State Grid. Установленная мощность «Фэннин» составляет 3,6 млн кВт. Она рассчитана на выработку 6,61 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

С момента ввода в эксплуатацию первой части энергоблоков в 2021 году электростанция выработала около 8,62 млрд кВт.ч электроэнергии. Ожидается, что «Фэннин» позволит экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год, что станет значительным вкладом в достижение целей страны в области энергоэффективности и экологической устойчивости.

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