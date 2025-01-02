USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Гигантское кольцо упало с неба на деревню

13:26 3161

В кенийской деревне Мукуку, расположенной примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы страны Найроби, 30 декабря упало с неба металлическое кольцо диаметром около 2,5 метра и весом около полутонны, сообщило космическое агентство Кении.

По предварительным данным, упавший фрагмент представляет собой разделительное кольцо ракеты-носителя.

«Такие объекты обычно предназначены для сгорания при входе в атмосферу Земли или падения на незанятые территории, такие как океаны», — сообщили в агентстве.

Падение фрагмента назвали «единичным случаем», который агентство будет расследовать в соответствии с международным космическим правом.

Один из очевидцев рассказал, что присматривал за своей коровой и услышал громкий хлопок, затем он и другие жители деревни увидели «медленно падающий с неба» большой круглый объект, который светился красным, а после приземления остыл до серого цвета. Местные жители при падении кольца не пострадали. Космическое агентство Кении заверило, что опасности объект не представляет и будет исследован.

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 570
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 1780
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 917
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 2782
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 11661
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 2102
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 5601
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 11822
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 5460
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 2771
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4381

ЭТО ВАЖНО

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 570
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 1780
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 917
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 2782
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 11661
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 2102
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 5601
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 11822
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 5460
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 2771
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4381
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться