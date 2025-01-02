Гигантское кольцо упало с неба на деревню

В кенийской деревне Мукуку, расположенной примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы страны Найроби, 30 декабря упало с неба металлическое кольцо диаметром около 2,5 метра и весом около полутонны, сообщило космическое агентство Кении.

«Такие объекты обычно предназначены для сгорания при входе в атмосферу Земли или падения на незанятые территории, такие как океаны», — сообщили в агентстве.

Падение фрагмента назвали «единичным случаем», который агентство будет расследовать в соответствии с международным космическим правом.

Один из очевидцев рассказал, что присматривал за своей коровой и услышал громкий хлопок, затем он и другие жители деревни увидели «медленно падающий с неба» большой круглый объект, который светился красным, а после приземления остыл до серого цвета. Местные жители при падении кольца не пострадали. Космическое агентство Кении заверило, что опасности объект не представляет и будет исследован.