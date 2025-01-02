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Американцев предупреждают...

13:35 1851

ФБР и Министерство внутренней безопасности разослали в правоохранительные органы США информационный бюллетень с предупреждением, что существует угроза повторения атак с использованием транспортных средств, подобных произошедшей в Новом Орлеане 1 января, сообщает ABC со ссылкой на источники.

«Этот бюллетень разослали для перестраховки, чтобы правоохранительные органы проявляли повышенное внимание к любой активности, которая указывает на намерение использовать транспортное средство для совершения массового убийства, заявили источники ABC», - информирует телеканал.

В частности, сотрудникам правоохранительных органов рекомендуют особо отмечать случаи использования поддельных удостоверений личности, а также кредитов для аренды транспорта, попытки подозреваемых заранее обследовать район, где они могут совершить нападение.

Собеседники сказали ABC, что ИГИЛ, на верность которой присягнул устроивший нападение в Новом Орлеане 42-летний экс-военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар, за последние месяцы призывала последователей совершать нападения с помощью транспортных средств для массовых жертв.

Ранее 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате наезда на толпу в Новом Орлеане. Джаббар после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

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