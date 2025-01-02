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В Венгрии раскритиковали решение Зеленского

13:46 1426

Президент Украины Владимир Зеленский поставил страну «в еще более тяжелое положение», прекратив с 1 января транзит российского газа в Европу.

Такое мнение выразила венгерская газета Magyar Nemzet, комментируя решение украинского руководства не продлевать соглашение с «Газпромом» о прокачке российского топлива в страны ЕС.

«Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились, и это приведет к значительным финансовым потерям для Киева. Страна будет терять $1 млрд в год на транзитных сборах, что станет серьезным ударом по разрушенной войной экономике», - считает издание. Оно утверждает, что решение Зеленского «поставит украинцев в еще более тяжелое положение».

Magyar Nemzet уверяет, что «Зеленский и его команда сделают все, чтобы война продолжалась и поэтому ничто не кажется им дорогостоящим».

Издание указало, что «в последние годы ЕС диверсифицировал свои источники энергии, увеличив импорт трубопроводного газа из Норвегии и сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и Соединенных Штатов».

Оно также отметило, что «премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с серьезной критикой действий Украины». По сообщениям из Братиславы, правительство страны рассматривает возможность ответных мер вплоть до прекращения поставок электроэнергии на Украину.

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