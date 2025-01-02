Эмираты продлили отмену авиарейсов из России

Эмиратский лоукостер Flydubai отменил регулярные рейсы по маршрутам Дубай - Сочи и Дубай - Минеральные Воды до 8 и 9 января соответственно. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.

«Рейсы Flydubai между аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральных Вод (MRV) временно приостановлены до 9 января 2025 года. Полеты в аэропорт Сочи (AER) приостановлены до 8 января 2025 года включительно по операционным причинам», - говорится в сообщении перевозчика.

Ранее авиакомпания сообщила об отмене рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января. Решение Flydubai было принято после того, как пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) был сбит в Грозном ПВО России и потерпел катастрофу в Актау. На борту находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа, погибли 38 человек.