Почти весеннюю погоду прогнозируют синоптики

В субботу, 4 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром местами туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 10-14° тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла.