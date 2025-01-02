Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе

Делегация нового сирийского правительства в составе министра иностранных дел, министра обороны и главы разведки посетила Эр-Рияд. В монархиях Залива Сирия сегодня – самая модная тема. Спокойствие, с которым там встретили падение Асада, оказалось показным, чтобы скрыть растерянность от молниеносности произошедшего. Одно дело, если бы блицкриг оппозиции закончился бы где-то возле Алеппо: ну, неприятно, ну, бывает, но в целом процесс нормализации отношений стран Залива с Асадом, начавшийся в 2018 году, был бы продолжен.

Но падение Дамаска и в конечном счете режима Асада — это совсем другое дело. Победная речь Абу Мохаммеда аль-Джулани, произнесенная в мечети Омейядов, зрелище торжествующих масс в Дамаске, празднующих победу ХТШ под песнопения «арабской весны», — это самый настоящий шок для них. Чем-то ледяным повеяло на монархов. Кошмар, о котором все уже подзабыли, вновь вернулся. И здесь совершенно не важно, что у нового правительства Сирии и в мыслях нет заниматься «экспортом революции» - других проблем достаточно, сейчас им какой экспорт – самим бы уцелеть, не дать ситуации в Сирии скатиться в кровавый хаос. Экзистенциальный страх монархий Залива перед потрясением на то и экзистенциальный, к реальным соображениям имеющий мало отношения. Но вывод из произошедшего монархиями Залива сделан совершенно правильный – кто быстрее привяжет сейчас к себе Сирию в экономическом плане, кто сумеет предложить Дамаску выгодные условия сотрудничества, тот и выиграет на перспективу. Тем более что, когда мы говорим о Заливе, мы всегда должны помнить об ожесточенной конкуренции саудитов, Эмиратов и Катара. И главная характеристика этой конкуренции – не стесняться в средствах, здесь все хорошо, и все идет в зачет.

Экономический и политический интерес трех игроков здесь совершенно очевиден – сирийский рынок, особенно сейчас, после свержения режима Асада и после того, как с него выдавили иранцев, представляет собой весьма лакомый кусок. Тем более в части реконструкции сирийской экономики. Здесь кто первый, тот больше всех и ухватит. А потому сейчас надо взвинчивать темп в сирийском марафоне, обещать как можно больше, тем более, новое сирийское правительство не в том состоянии, чтобы быть излишне переборчивым с потенциальными партнерами. Самая надежная гарантия того, что в Сирии по второму кругу не пойдет война, на этот раз между группировками – это пачки наличных их руководителям. И доли в будущем бизнесе. Чем монархии Залива сейчас наперегонки и занимаются. При этом каждый имея свой интерес. Саудовская Аравия в большей степени заинтересована в будущем Сирии. Местные влиятельные аналитики отмечают важность поддержки нового правительства со стороны Саудовской Аравии и стран Персидского залива. Похоже, что руководство страны оказывает осторожную поддержку ХТШ, видя возможность еще больше ослабить иранское влияние в регионе и укрепить свои позиции среди саудовской общественности и правящих кругов, и в более широком арабском исламском сообществе.