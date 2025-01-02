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Американцы предложили – хуситы отказали и пообещали «сюрпризы»

14:16 990

США предложили хуситам прекратить атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, взамен США и силы американской коалиции прекратят атаки на Йемен. Об этом рассказал сайт «ХаАрец».

Как сообщили источники газеты, в правительстве Йемена заявили, что администрация Белого дома стремится при посредничестве Омана и участии Ирана достичь всеобъемлющего соглашения, направленного на прекращение йеменских атак на Израиль. В обмен предлагается прекращение атак и предоставление возможности для международного посредничества, направленного на прекращение войны в секторе Газа до смены правительства 20 января.

Источник в Сане передал ливанскому изданию Al Akhbar позицию руководства хуситов: «В нашей позиции по Газе нет места для компромисса, и она остается такой же твердой, как и год назад».

Источник подчеркнул, что решение о продолжении войны в секторе Газа остается за США. Хуситы пригрозили, что, «если война не прекратится, Сана еще преподнесет сюрпризы». По словам источника, руководство хуситов готовит «крупные военные операции против израильского врага».

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