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«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих

14:28 2115

Правящая партия «Грузинская мечта» увольняет госслужащих, раскритиковавших «антиевропейские шаги» партии, пишет Sova News.

По данным издания, сотрудница отдела кадров Центральной избирательной комиссии Эки Бакрадзе будет освобождена от должности 20 января. Бакрадзе считает, что ее сократили из-за высказанной гражданской позиции.

«Также стало известно об увольнении руководителя аппарата Адигенского горсовета Михаила Буцхрикидзе, который тоже высказывался против политики власти и насилия в отношении мирных демонстрантов», - передает издание.

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