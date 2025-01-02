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Еще один сценарий окончания войны в Украине

14:47 1617

В немецком правительстве полагают, что президент РФ Владимир Путин может закончить войну против Украины в этом году и уже якобы посылает соответствующие сигналы. Об этом пишет Bild со ссылкой на «внутренний анализ» правительства ФРГ.

Немецкие чиновники считают, что Москва хочет закончить войну из-за ухудшения экономической ситуации: процентные ставки и цены на продукты сильно растут, рубль дешевеет, трёхсменная работа ВПК уже не может скрыть кризис в других отраслях.

Также упоминается семинар, на котором Кремль готовил региональные власти к завершению войны в Украине, которое нужно будет преподнести как «победу», и парламентским выборам 2026 года. 

Кроме того, администрация Путина думает, как трудоустроить вернувшихся с войны солдат, чтобы они не ушли в «протестные движения или криминал». А решающим фактором для скорого окончания войны немцы считают приход Дональда Трампа. При этом официально в немецком правительстве заявили изданию, что Россия планирует продолжать войну и не склонна к переговорам.

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