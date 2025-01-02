Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?

После недавних событий на Ближнем Востоке внимание мирового сообщества сосредоточено на ожиданиях предстоящего удара по Ирану. Главный вопрос: когда США и Израиль применят военную силу для «обнуления» ядерной программы Тегерана? Разрушение «оси сопротивления» Тегерана на Ближнем Востоке фактически развязало руки Вашингтону и Тель-Авиву для возможных военных операций против Ирана. С другой стороны, ослабление собственных позиций в регионе может подтолкнуть Тегеран к ускорению попыток создания ядерного оружия. На Западе считают этот сценарий весьма вероятным, хотя за последние дни иранский МИД заявил, что высший духовный лидер страны издал указ о неизменности ядерной доктрины. Официально ядерная политика Ирана направлена исключительно на мирные цели: Тегеран никогда не подтверждал планов создания ядерного оружия.

Тем не менее на фоне событий в Ливане и Сирии вероятность ускорения Тегераном своей ядерной программы была обсуждена в середине декабря в Белом доме. Согласно публикации издания Axios, президенту Джо Байдену был представлен план нанесения превентивных авиаударов по иранским ядерным объектам. «Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана», – сообщает Axios. Речь шла об атаке на случай, «если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января». Указывается, что тема обсуждалась «на встрече, которая до сих пор оставалась секретной». Байден не принял окончательного решения по этому вопросу. Обсуждение не было связано с появлением новых разведданных, а предназначалось для проработки возможных сценариев действий. Некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ослабление иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, «а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана» могут повысить шансы на успешный удар и снизить риск ответных действий Ирана и возможной эскалации в регионе.

Отметим, что американская и израильская разведслужбы неоднократно заявляли о том, что Иран находится в шаге от создания ядерного оружия, и в случае политического решения ядерные боеголовки могут быть готовы в течение нескольких недель. План превентивных военных операций с целью недопущения появления ядерного арсенала у Ирана существует в США и Израиле уже долгие годы, регулярно обновляется и корректируется военными в зависимости от изменяющейся обстановки. Если не произойдет ничего экстраординарного и Иран не продолжит разработку ядерного оружия, Байден в течение ближайших двух недель передаст свои полномочия Дональду Трампу, так и не использовав этот план. Однако Трамп еще до своего возвращения в Белый дом обсуждает возможность проведения военных операций против Ирана. Об этом сообщила The Wall Street Journal в середине декабря. Команда Трампа, как пишет издание, рассматривала различные варианты предотвращения ядерного вооружения Ирана. Среди них обсуждались точечные авиаудары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней стратегии дипломатии и санкционного давления.