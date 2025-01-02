$100 тысяч за информацию об оппозиционере

Правоохранительные органы Венесуэлы пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Об этом на своей странице в сети Instagram сообщает Служба научных, уголовных и криминальных расследований страны.

Власти Венесуэлы готовы выплатить $100 тыс. за информацию об оппозиционере.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Гонсалес покинул страну и получил политическое убежище в Испании.