$100 тысяч за информацию об оппозиционере
15:06 1488
Правоохранительные органы Венесуэлы пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.
Об этом на своей странице в сети Instagram сообщает Служба научных, уголовных и криминальных расследований страны.
Власти Венесуэлы готовы выплатить $100 тыс. за информацию об оппозиционере.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Гонсалес покинул страну и получил политическое убежище в Испании.
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