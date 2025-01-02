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«Военных подключайте»: Беларусь готовится к выборам президента

15:15 782

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с губернаторами заявил о возможности использовать военную силу во время президентских выборов 2025 года.

«Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок», - заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

По его словам, есть попытки давления извне на членов избиркомов в Беларуси.

«Помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи - ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство», - заявил Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. На участие в них претендуют пять человек, включая Александра Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года.

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