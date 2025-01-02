Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…

Во время интервью журналисты попросили Зеленского рассказать, какое у него сложилось впечатление об избранном американском президенте. «Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное», — ответил Зеленский. «Он, его качества, они такие. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать — помочь нам остановить Путина. Он это может».

В первом интервью в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп сможет закончить войну с Россией, а также прокомментировал возможность своего выдвижения на второй президентский срок, и объяснил, почему операция ВСУ в Курской области важна для будущих переговоров. Заявления президента Украины приводит BBC.

«Он сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну», - заявил президент Украины.

По мнению Зеленского, Трамп «сам по себе способен побеждать», его победа на выборах в США в ноябре 2024 года была убедительной, ни у кого не вызвала сомнений, и «именно такая победа над агрессией России нам и нужна». По его словам, украинская и американская команды «в постоянном контакте» и что главное сейчас — «построить эти отношения». «Я думаю, что Путин боится его, поэтому и делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля дошли до администрации США», — сказал Зеленский.

В ответ на вопрос, когда может закончиться война, президент Украины заявил, что это не произойдет за один день. «Но горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, и желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, у Трампа будут контакты и с российской стороной — «будут изучать, кто на что готов». Таким будет первый период после инаугурации Трампа, «а дальше от этого будем строить следующие шаги», объяснил президент Украины. Результатом этого процесса и может стать прекращение горячей фазы войны, сказал Зеленский. «Это не значит, что все полностью закончится, но это важный шаг, чтобы восстанавливалась жизнь, общество», — заявил он.

Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «очень сильным козырем на всех переговорах»: «Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло».

По словам Зеленского, эти государства считали, что российская армия непобедима, поэтому их особенно впечатлил тот факт, что Украина захватила часть Курской области и продолжает ее удерживать, в то время как россияне увеличивают там свой контингент «и ничего сделать не могут». «Они говорили, что через месяц-два оккупируют Сумы, а тут мы там… Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда [в Курскую область — ред.] опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка. Желаю им их побольше».

По словам Зеленского, до операции ВСУ в Курской области «даже в Европе неукраинский голос стал громким, и начались все эти разговоры о том, что Украина проигрывает»: «[Говорили, что] надо уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину, и тут Курская операция перевернула все».

В своем интервью Зеленский также ответил на вопрос, действительно ли вскоре после прекращения горячей фазы войны в Украине должны пройти выборы. «В 2025 году, если удастся и мы сможем получить окончание горячей стадии войны в сильной позиции Украины, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии, после этого в принципе можно думать о том, чтобы не было военного положения в Украине, а потом после этого… [могут быть выборы — ред.],» — ответил Зеленский.

По словам президента, решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, зависит от того, как закончится война: «Для меня это не является фокусом сегодняшнего дня. Это не является сегодняшней целью. Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда буду смотреть на это более позитивно. Для меня это не является фокусом на сегодня. Не является целью».

Во время президентских выборов 2019 года Зеленский дал четкое обещание (оно было зафиксировано в его программе), что он баллотируется только на один срок.