Мазут из затонувших российских танкеров достиг берегов Крыма

Пятно было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту. В мазуте застряли несколько птиц, которым была оказана помощь. Развожаев сообщил, что профильные службы ведут мониторинг ситуации, а спасатели занимаются сбором мазутного пятна.

Накануне Минтранс России сообщил, что из-за крушения двух танкеров в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Ведомство в своем сообщении подчеркивает, что речь идет о «тяжелом» мазуте марки М100.

«Такой мазут застывает при температуре +25 С, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ведомство отмечает, что в мире нет испытанных технологий по удалению такого вида материалов из воды, и единственный доступный метод — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону.