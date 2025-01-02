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О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции?

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
15:50 1316

Начавшийся 2025 год поставил перед миром множество труднейших вопросов. И один из них — сможет ли победивший на выборах Дональд Трамп выполнить свое обещание и положить конец войне в Украине?

До этого он заявлял, что прекратит эту «ужасную войну» в первый же день после своей инаугурации. К этому нельзя было отнестись иначе как к пустой браваде. Так же, как к его данному еще до выборов обещанию, что он, если не добьется согласия Владимира Путина прекратить кровопролитие, «завалит Украину оружием, которое его, Путина, убьет». В этой связи вспоминается монолог Михаила Жванецкого «Верю не верю». И хочется сказать: «Не верю!»

Трампу, скорее всего, предстоит признать через несколько недель после инаугурации, что договориться с Путиным ему не удалось. Абсолютный тупик и никакого света в конце туннеля. Что же будет дальше?

Известный политолог Майкл Кофман из Carnegie Endowment or International Peace говорит, что перед Трампом стоят два вызова. «Первый, - пишет он, - заключается в том, что президент унаследует войну на очень негативной траектории, когда совершенно нет времени, чтобы стабилизировать ситуацию. И второе – он унаследует войну, не имея четкого представления об успехе своей миссии».

До сего времени все заявления Трампа были крайне противоречивыми. В интервью журналу Time после выборов он категорически не согласился с решением Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американскими ракетами по целям в глубине территории России. 8 декабря, отвечая на вопрос NBC News о том, следует ли Украине готовиться к сокращению американской помощи, Трамп ответил: «Возможно. Вероятно, да». Но одновременно всем, кто боится, что новый президент просто бросит Украину на произвол судьбы, он отвечает: «Нельзя достигнуть урегулирования, если вы отстраняетесь».

И при этом ясно, что Трамп потерял терпение с этой бесконечной войной и огромными тратами на нее Соединенными Штатами. «Число убитых молодых солдат, повсюду лежащих на полях, ужасает, - говорит он. — Это просто сумасшествие какое-то, все, что происходит там».

Россия ежедневно теряет в Украине до 1500 человек убитыми и ранеными. И такие невероятные потери могут в конечном итоге подвигнуть Владимира Путина сесть за стол переговоров

Как пишет издание New Statesman, «до выборов, видя высказывания близких к Трампу людей, в первую очередь его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, можно было предположить, что Трамп даст Путину все, что тот захочет. Однако после выборов с назначением на ключевые должности таких внешнеполитических ястребов, как Майк Уолтц, который будет помощником президента по национальной безопасности, и Марко Рубио, которому уготован пост госсекретаря, вопрос о том, как оказать давление на Путина, приобрел более сбалансированное звучание».

Однако эту сентенцию следует воспринимать со значительной поправкой. К уху Трампа будет располагаться значительно ближе его душеприказчик Илон Маск, который приобрел недвижимость неподалеку от флоридской резиденции будущего президента, чтобы, вероятно, иметь доступ к нему в ежедневном режиме. А позиция этого гения инновационной мысли в отношении войны в Украине еще более мутная, чем у его патрона. В конце прошлого года Маск объявил, что поддерживает Киев в конфликте с Москвой и считает боевые действия на Украине «вечной войной без прогресса». А в феврале 2024 года в групповом чате своей компании SpaceХ Илон заявил, что Владимир Путин не может проиграть на Украине «вообще никоим образом». Таким образом, он согласился со словами сенатора-республиканца Рона Джонсона, который сказал, что люди, уверенные в победе Украины, «живут в фантастическом мире».

В каком мире живут Трамп и его приближенные, всем предстоит выяснить совсем скоро. Но в разговорах с haqqin.az вашингтонские политологи настроены достаточно пессимистически и не верят в успех миротворческой миссии Дональда Трампа.

Расклад в их головах выглядит таким образом. Трамп будет, безусловно, убеждать и Зеленского, и Путина начать переговоры о прекращении огня. Украинского президента уговаривать не нужно, он и так уже согласился начать переговорный процесс, не требуя возврата захваченных Россией территорий, которые, по его признанию, Украина не может вернуть силой.

К уху Трампа будет располагаться значительно ближе его душеприказчик Илон Маск, который приобрел недвижимость неподалеку от флоридской резиденции будущего президента, чтобы, вероятно, иметь доступ к нему в ежедневном режиме

А вот с Кремлем так просто договориться не удастся. Там уже объявили, что мирный план американцев, который заключается в предоставлении Украине неких гарантий безопасности и в размещении на линии боевого соприкосновения европейского миротворческого контингента, Москву никак не устраивает.

Так что Трампу, скорее всего, предстоит признать через несколько недель после инаугурации, что договориться с Путиным ему не удалось. Абсолютный тупик и никакого света в конце туннеля. Что же будет дальше? Вполне возможно, что оба президента встретятся весной где-нибудь в Словакии или Турции. Но к чему приведет эта встреча? Путин по своей традиции расскажет Трампу о Рюриковичах и о том, что Украина всегда была составной частью Российской империи. В качестве одного из аргументов приведет слова лидера Белого движения генерала Антона Деникина. Тот в своем сочинении «Очерки русской смуты» следующим образом высказался по теме украинской идентичности: «Ни о каком украинском независимом государстве не может идти и речи».

В ответ Трамп скажет: «Ну, надо же как-то прекращать эту ужасную войну!» Путин охотно согласится, но добавит: «Только на наших условиях и с учетом современных реалий». На этом они пожмут друг другу руки и мирно разойдутся. Трамп объявит Америке, что он довел до «друга Владимира» свою точку зрения.

А дальше события могут развиваться по сценарию, который предсказывает лондонская Financial Times. Маск вместе с Вэнсом и Дональдом Трампом-младшим, который также активно участвует в геополитической игре, убедят президента в том, что дальше давить на Путина не имеет смысла, а надо навязать Украине мир без всяких гарантий безопасности.

Путин будет отвечать Трампу словами Деникина: Никакой Украины!

По версии FT, Вашингтон «молчаливо» предоставит России и Китаю сферы влияния в своих регионах, а сами Соединенные Штаты сосредоточатся на утверждении доминирования в своем регионе, оказывая давление на Мексику, угрожая присоединением к США Канады и одновременно пытаясь вернуть себе Панамский канал и получить контроль над Гренландией.

И это, как пишет колумнист The Washington Post Марк Тиссен, будет наихудшей «сделкой», если взять любимое слово из словаря Трампа. По сути, это будет неким ремейком Мюнхенского сговора с Гитлером 1938 года и позорной Ялтинской конференции 1945 года, которая привела к разделу мира на зоны влияния.

По этому поводу, опять же вспоминая Жванецкого, можно сказать, хотя и с определенной осторожностью: «Верю!»

Однако на пути возможного соглашательства Трампа стоят серьезные силы. Это многочисленная группа здравомыслящих конгрессменов–республиканцев из так называемого рейгановского числа. Они в большинстве своем на стороне Украины и требуют, чтобы США не только не прекращали военную помощь, а наоборот, резко ее усилили. В конечном итоге, говорят они, эта военная помощь отвечает интересам американского ВПК. Голос законодателей Трамп не может игнорировать.

Но может быть вариант, не предусмотренный Жванецким

И, конечно, ему будет противостоять Европа, которая за исключением двух ренегатов - Венгрии и Словакии - намерена усилить военную поддержку Украине, предоставить ей гарантии безопасности, а такие страны, как Франция, Великобритания Нидерланды, Финляндия, Швеция и государства Балтии, всерьез рассматривают возможности отправки в Украину своих миротворцев. Как при этом будет выглядеть Трамп? Уж точно не как лидер, который пытается добиться мира с помощью силы.

И, наконец, есть и еще один фактор, который следует учитывать. По оценке западных экспертов, сообщает ВВС, Россия ежедневно теряет в Украине до 1500 человек убитыми и ранеными. И такие невероятные потери могут в конечном итоге подвигнуть Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Здесь может быть вариант, не предусмотренный Жванецким: «Хотелось бы верить!»

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