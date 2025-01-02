О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции?

Начавшийся 2025 год поставил перед миром множество труднейших вопросов. И один из них — сможет ли победивший на выборах Дональд Трамп выполнить свое обещание и положить конец войне в Украине? До этого он заявлял, что прекратит эту «ужасную войну» в первый же день после своей инаугурации. К этому нельзя было отнестись иначе как к пустой браваде. Так же, как к его данному еще до выборов обещанию, что он, если не добьется согласия Владимира Путина прекратить кровопролитие, «завалит Украину оружием, которое его, Путина, убьет». В этой связи вспоминается монолог Михаила Жванецкого «Верю не верю». И хочется сказать: «Не верю!»

Известный политолог Майкл Кофман из Carnegie Endowment or International Peace говорит, что перед Трампом стоят два вызова. «Первый, - пишет он, - заключается в том, что президент унаследует войну на очень негативной траектории, когда совершенно нет времени, чтобы стабилизировать ситуацию. И второе – он унаследует войну, не имея четкого представления об успехе своей миссии». До сего времени все заявления Трампа были крайне противоречивыми. В интервью журналу Time после выборов он категорически не согласился с решением Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американскими ракетами по целям в глубине территории России. 8 декабря, отвечая на вопрос NBC News о том, следует ли Украине готовиться к сокращению американской помощи, Трамп ответил: «Возможно. Вероятно, да». Но одновременно всем, кто боится, что новый президент просто бросит Украину на произвол судьбы, он отвечает: «Нельзя достигнуть урегулирования, если вы отстраняетесь». И при этом ясно, что Трамп потерял терпение с этой бесконечной войной и огромными тратами на нее Соединенными Штатами. «Число убитых молодых солдат, повсюду лежащих на полях, ужасает, - говорит он. — Это просто сумасшествие какое-то, все, что происходит там».

Как пишет издание New Statesman, «до выборов, видя высказывания близких к Трампу людей, в первую очередь его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, можно было предположить, что Трамп даст Путину все, что тот захочет. Однако после выборов с назначением на ключевые должности таких внешнеполитических ястребов, как Майк Уолтц, который будет помощником президента по национальной безопасности, и Марко Рубио, которому уготован пост госсекретаря, вопрос о том, как оказать давление на Путина, приобрел более сбалансированное звучание». Однако эту сентенцию следует воспринимать со значительной поправкой. К уху Трампа будет располагаться значительно ближе его душеприказчик Илон Маск, который приобрел недвижимость неподалеку от флоридской резиденции будущего президента, чтобы, вероятно, иметь доступ к нему в ежедневном режиме. А позиция этого гения инновационной мысли в отношении войны в Украине еще более мутная, чем у его патрона. В конце прошлого года Маск объявил, что поддерживает Киев в конфликте с Москвой и считает боевые действия на Украине «вечной войной без прогресса». А в феврале 2024 года в групповом чате своей компании SpaceХ Илон заявил, что Владимир Путин не может проиграть на Украине «вообще никоим образом». Таким образом, он согласился со словами сенатора-республиканца Рона Джонсона, который сказал, что люди, уверенные в победе Украины, «живут в фантастическом мире». В каком мире живут Трамп и его приближенные, всем предстоит выяснить совсем скоро. Но в разговорах с haqqin.az вашингтонские политологи настроены достаточно пессимистически и не верят в успех миротворческой миссии Дональда Трампа. Расклад в их головах выглядит таким образом. Трамп будет, безусловно, убеждать и Зеленского, и Путина начать переговоры о прекращении огня. Украинского президента уговаривать не нужно, он и так уже согласился начать переговорный процесс, не требуя возврата захваченных Россией территорий, которые, по его признанию, Украина не может вернуть силой.

А вот с Кремлем так просто договориться не удастся. Там уже объявили, что мирный план американцев, который заключается в предоставлении Украине неких гарантий безопасности и в размещении на линии боевого соприкосновения европейского миротворческого контингента, Москву никак не устраивает. Так что Трампу, скорее всего, предстоит признать через несколько недель после инаугурации, что договориться с Путиным ему не удалось. Абсолютный тупик и никакого света в конце туннеля. Что же будет дальше? Вполне возможно, что оба президента встретятся весной где-нибудь в Словакии или Турции. Но к чему приведет эта встреча? Путин по своей традиции расскажет Трампу о Рюриковичах и о том, что Украина всегда была составной частью Российской империи. В качестве одного из аргументов приведет слова лидера Белого движения генерала Антона Деникина. Тот в своем сочинении «Очерки русской смуты» следующим образом высказался по теме украинской идентичности: «Ни о каком украинском независимом государстве не может идти и речи». В ответ Трамп скажет: «Ну, надо же как-то прекращать эту ужасную войну!» Путин охотно согласится, но добавит: «Только на наших условиях и с учетом современных реалий». На этом они пожмут друг другу руки и мирно разойдутся. Трамп объявит Америке, что он довел до «друга Владимира» свою точку зрения. А дальше события могут развиваться по сценарию, который предсказывает лондонская Financial Times. Маск вместе с Вэнсом и Дональдом Трампом-младшим, который также активно участвует в геополитической игре, убедят президента в том, что дальше давить на Путина не имеет смысла, а надо навязать Украине мир без всяких гарантий безопасности.

По версии FT, Вашингтон «молчаливо» предоставит России и Китаю сферы влияния в своих регионах, а сами Соединенные Штаты сосредоточатся на утверждении доминирования в своем регионе, оказывая давление на Мексику, угрожая присоединением к США Канады и одновременно пытаясь вернуть себе Панамский канал и получить контроль над Гренландией. И это, как пишет колумнист The Washington Post Марк Тиссен, будет наихудшей «сделкой», если взять любимое слово из словаря Трампа. По сути, это будет неким ремейком Мюнхенского сговора с Гитлером 1938 года и позорной Ялтинской конференции 1945 года, которая привела к разделу мира на зоны влияния. По этому поводу, опять же вспоминая Жванецкого, можно сказать, хотя и с определенной осторожностью: «Верю!» Однако на пути возможного соглашательства Трампа стоят серьезные силы. Это многочисленная группа здравомыслящих конгрессменов–республиканцев из так называемого рейгановского числа. Они в большинстве своем на стороне Украины и требуют, чтобы США не только не прекращали военную помощь, а наоборот, резко ее усилили. В конечном итоге, говорят они, эта военная помощь отвечает интересам американского ВПК. Голос законодателей Трамп не может игнорировать.