«Четыре победы» Турции

Об этом турецкому изданию Milliyet заявил член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD), генеральный директор компании Vat Energy Алтуг Караташ.

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала единственным сухопутным маршрутом, по которому газ может попасть в Европу.

«Здесь мы можем говорить о четырех различных победах Турции», — сказал Караташ.

По его словам, Турция теперь является единственным маршрутом газа в Европу с точки зрения физических трубопроводов. «Других соединений не осталось, все линии с Россией закрыты».

Во-вторых, это продвигает Турцию к тому, чтобы стать энергетическим хабом: «Тот факт, что Турция является энергетическим центром, означает, что Турция получает долю в торговле энергоресурсами».

В-третьих, каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны, повышает политическую мощь и стабильность Турции.

В-четвертых, Турция также может создать биржу для торговли энергоносителями, то есть Турция превратится в страну, устанавливающую цены: «Это означает, что мы имеем право голоса на энергетическом рынке».

Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа через трубопроводную систему Украины истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» сообщил о прекращении поставок.

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.