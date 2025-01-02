USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Мощная вспышка на Солнце

16:20 281

Мощная вспышка на Солнце зафиксирована в пятницу, сообщил российский Институт прикладной геофизики имени Фёдорова.

«3 января в 14:40 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2», - сказано в сообщении на сайте института.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 618
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 1811
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 945
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 2807
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 11670
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 2123
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 5633
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 11834
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 5478
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 2784
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4387

ЭТО ВАЖНО

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 618
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 1811
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 945
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 2807
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 11670
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 2123
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 5633
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 11834
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 5478
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 2784
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4387
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться