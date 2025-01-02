Мощная вспышка на Солнце зафиксирована в пятницу, сообщил российский Институт прикладной геофизики имени Фёдорова.

«3 января в 14:40 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2», - сказано в сообщении на сайте института.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.