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Очередной инцидент с российским самолетом

16:32 3664

Самолет, направлявшийся из Волгограда в Екатеринбург, экстренно вернулся в порт отправления. Рейс пришлось прервать из-за технической неисправности, пишут российские СМИ.

«Экипаж принял решение о возврате в Волгоград, в аэропорту которого самолет благополучно произвел посадку в 21.23. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал», — сообщили в авиакомпании NordStar.

Инцидент произошел накануне вечером. Специалисты выясняют, почему сработала сигнализация неисправности силовой установки Boeing 737-800.

Напомним, накануне самолет Airbus 321A российской авиакомпании «Сибирь», прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск, выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту. На его борту находились 79 пассажиров.

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