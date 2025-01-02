Напряженность на границе Ливана и Сирии

Ливанские военнослужащие вступили в перестрелку с сирийцами на границе Ливана и Сирии южнее Баальбека, сообщает LBCI.

По данным телерадиоканала, военные попытались перекрыть нелегальную точку пересечения границы в районе Маарбуна. Однако группа сирийцев при помощи бульдозера попыталась разблокировать проход. Военные Ливана сделали предупредительные выстрелы в воздух, но сирийцы открыли огонь по солдатам. Завязалась перестрелка, один ливанский военнослужащий получил ранения. Ливанские вооруженные силы ввели повышенные меры безопасности в этой зоне.