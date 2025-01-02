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У Урсулы фон дер Ляйен воспаление легких

17:22 1102

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и первые две недели января не будет исполнять обязанности. Об этом сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.

Таким образом, фон дер Ляйен не появится 3 января в Варшаве на церемонии начала польского председательства в ЕС, отмечает агентство.

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