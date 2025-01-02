Израиль нанес удары по командным центрам ХАМАС

ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«В течение минувшего дня ВВС на основе разведданных ЦАХАЛ и Общей службы безопасности нанесли удары примерно по 40 пунктам сбора террористов ХАМАС, а также по ее центрам командования и управления по всему сектору Газа», - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что отсюда действовали десятки вражеских боевиков, осуществлявших атаки на израильских военных и гражданских лиц. При этом, по данным ЦАХАЛ, некоторые вражеские цели располагались в местах, где раньше действовали школы.