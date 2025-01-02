Лукашенко призвал сделать «праздником» выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси нужно организовать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.