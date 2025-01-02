Лукашенко призвал сделать «праздником» выборы в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси нужно организовать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.
«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.
Лукашенко напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация. Глава республики подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам». По его словам, это время необходимо пройти достойно, чтобы «на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего».
Предвыборная агитация в Беларуси будет проходить до 25 января, а 26 января в республике состоятся выборы президента.
Предыдущие выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа 2020 г.