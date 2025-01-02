USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Лукашенко призвал сделать «праздником» выборы в Беларуси

17:37 744

Президентские выборы в Беларуси нужно организовать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.

Лукашенко напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация. Глава республики подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам». По его словам, это время необходимо пройти достойно, чтобы «на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего».

Предвыборная агитация в Беларуси будет проходить до 25 января, а 26 января в республике состоятся выборы президента.

Предыдущие выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа 2020 г.

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 4009
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 3838
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 2980
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 4715
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12297
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 3668
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 7499
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12456
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 6671
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 3529
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4970

ЭТО ВАЖНО

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 4009
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 3838
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 2980
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 4715
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12297
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 3668
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 7499
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12456
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 6671
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 3529
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться