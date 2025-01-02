Русские захватили три населенных пункта Украины
17:49 1248
Российская армия продолжает продвижение под Покровском и Курахово в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.
Под Покровском у армии РФ продвижение к югу и юго-западу в направлении Котлиного, а также восточнее, в сторону трассы с Покровска на Константиновку.
Под Курахово россияне продвинулись южнее и севернее. Таким образом, Украина потеряла три населенных пункта: Даченское, Новый Труд и Волчье, сообщает DS.
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