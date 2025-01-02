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Саудовская Аравия поможет в восстановлении Сирии

18:08 768

Руководство Саудовской Аравии выразило поддержку новым властям Сирии и подтвердило готовность помочь в восстановлении страны.

Об этом сообщил глава МИД сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани после назначения на должность по итогам своего первого  зарубежного визита в Эр-Рияд.

«Саудовская Аравия выразила поддержку сирийскому народу и новой сирийской администрации и подтвердила готовность участвовать в возрождении Сирии и поддерживать ее единство и территориальную целостность», - говорится в заявлении аш-Шибани, опубликованном в X.

Вечером 1 января делегация переходного правительства Сирии прибыла в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом после смены власти в Дамаске. 2 января министр обороны в новой сирийской администрации Мурхаф Абу Касра, глава Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб и министр иностранных дел аш-Шибани встретились с главой Минобороны Саудовской Аравии принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

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