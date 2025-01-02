USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Взорвался шедший из Ирана в Россию корабль с оружием

18:17 2045

В Черном море произошел взрыв на судне, шедшем из Ирана в РФ. Как пишут зарубежные СМИ, корабль, вероятно, перевозил беспилотники.

По предварительной информации, корабль следовал из Ирана в российский порт Новороссийск. Предположительно, судно перевозило груз военного назначения. На борту корабля произошла детонация, которую предварительно связывают со взрывом боевой части беспилотного летательного аппарата, перевозимого судном.

Взрыв привёл к серьёзным последствиям для экипажа, состоящего преимущественно из граждан Российской Федерации: двое членов экипажа получили тяжёлые ранения, один, по предварительным данным, погиб. Сам корабль остался на плаву, серьёзных повреждений судна не зафиксировано. На момент публикации российские власти не предоставили официального комментария относительно инцидента.

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 4014
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 3839
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 2982
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 4716
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12297
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 3672
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 7501
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12456
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 6673
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 3530
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4971

ЭТО ВАЖНО

«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 4014
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 3839
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 2982
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 4716
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12297
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 3672
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная
12:16 7501
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12456
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 6673
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
Устроивший взрыв в Лас-Вегасе служил в Украине, Таджикистане и Грузии
12:38 3530
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию
Токаев назвал «правильным решением» отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию новость дополнена
09:34 4971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться