Взорвался шедший из Ирана в Россию корабль с оружием

В Черном море произошел взрыв на судне, шедшем из Ирана в РФ. Как пишут зарубежные СМИ, корабль, вероятно, перевозил беспилотники.

По предварительной информации, корабль следовал из Ирана в российский порт Новороссийск. Предположительно, судно перевозило груз военного назначения. На борту корабля произошла детонация, которую предварительно связывают со взрывом боевой части беспилотного летательного аппарата, перевозимого судном.

Взрыв привёл к серьёзным последствиям для экипажа, состоящего преимущественно из граждан Российской Федерации: двое членов экипажа получили тяжёлые ранения, один, по предварительным данным, погиб. Сам корабль остался на плаву, серьёзных повреждений судна не зафиксировано. На момент публикации российские власти не предоставили официального комментария относительно инцидента.