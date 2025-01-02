Мощное землетрясение на турецком курорте

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в турецкой провинции Анталья, эпицентр находился на курорте Аланья, сообщают власти страны.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 4,5 произошел около 16:51 по местному времени (17:51 по бакинскому), очаг залегал на глубине порядка семи километров в море у берега курорта Аланья.

Власти провинции Анталья сообщили в соцсети X, что специалисты оценивают ущерб, но на данный момент информации о пострадавших или материальном ущербе нет.