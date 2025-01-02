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Гренландия хочет «съехать» от Дании

19:55 2293

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что остров должен стремиться к независимости от Дании. Об этом сообщает агентство Reuters.

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами»,-отметил Эгеде.

Он добавил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии, но не уточнил, когда может быть проведено соответствующее голосование.

Как отмечает Reuters, такие высказывания стали существенным изменением риторики вокруг будущего арктического острова.

Гренландия являлась датской колонией до 1953 года. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 году получила право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.

Избранный президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о желании выкупить Гренландию у Дании. Газета New York Post сообщала со ссылкой на близкое окружение будущего президента США, что Трамп «на 100 процентов серьезен» в вопросе покупки Гренландии.

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