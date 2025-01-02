Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?

Прекращение Украиной транзита российского газа через свою территорию в Европу с 1 января может привести не только к тому, что «Газпром» потеряет около 6 миллиардов долларов ежегодной прибыли. Похоже, что это также создаст серьезные политические риски для Москвы в отношении сепаратистского Приднестровья в Молдове. По сообщениям, после прекращения транзита в Приднестровье остановилось теплоснабжение, газоснабжение значительно ограничено, а все промышленные предприятия, за исключением тех, которые связаны с производством продуктов питания, приостановили свою работу. Было также объявлено, что запасов для выработки электроэнергии хватит всего на 50 дней. Сепаратистский режим призвал население «кутаться в теплые одеяла и закрывать ими окна». По данным приднестровской компании «Тираспольтрансгаз», в первый день нового года без газа остались почти 75 тысяч домохозяйств. Еще 116 тысяч абонентов получают газ в сокращенных объемах: в основном это жители многоквартирных домов.

Население Приднестровья составляет около 450 тысяч человек. Кроме того, без газа и отопления остались 11 населенных пунктов, находящихся в так называемой «зоне безопасности» — на территории, граничащей с Приднестровьем, но находящейся под контролем официальных властей Молдовы. Сотни предприятий прекратили свою деятельность, в результате чего тысячи людей остались без работы, и вопрос о том, как будут выплачиваться их зарплаты, остается открытым. «Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — заявил в четверг «министр экономического развития ПМР» Сергей Оболоник.

Дело в том, что, несмотря на прекращение транзита через Украину, «Газпром» мог бы продолжить поставки газа в Молдову через Европу. Однако Россия объявила о прекращении газоснабжения этой страны из-за «накопившихся долгов». Согласно данным, озвученным «Газпромом», долг составляет 709 миллионов долларов, тогда как молдавская сторона признает лишь 8,6 миллиона долларов. Правительство Молдовы, учтя предупреждение, направленное «Газпромом» 28 декабря, решило вопрос с поставками газа с европейских рынков. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил, что прекращение поставок российского газа затронет прежде всего Приднестровье, так как для правобережной Молдовы (территории, управляемой Кишиневом) его компания закупила на европейских рынках достаточно газа до апреля 2025 года. Ежегодно Россия поставляла порядка 2 миллиардов кубометров газа в Приднестровье с населением около 450 тысяч человек.

Отметим, что после распада СССР Молдова продолжала зависеть от российского газа, и пока у власти в стране находились силы, лояльные Москве, она могла надеяться на бесперебойные поставки по льготным ценам. С приходом прозападного правительства Майи Санду Россия начала использовать газовый вопрос в качестве политического оружия. Очевидно, что Москва поспешила применить этот инструмент в борьбе с Молдовой после победы Майи Санду на последних президентских выборах. Однако Россия добилась «пирровой победы», поскольку прекращение поставок газа в Молдову привело к кризису в большей степени в контролируемом Россией де-факто Приднестровском регионе. Утром в четверг компания «Молдовагаз» направила «Тираспольтрансгаз» официальное письмо, в котором предложила помощь «в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В письме отмечается, что природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Республики Молдова. О реакции приднестровских «властей» на это предложение пока ничего не известно. Сепаратисты, видимо, понимают, что в случае принятия предложения компании «Молдовагаз» их энергетическая зависимость от Кишинева возрастет. Таким образом, в текущей ситуации обеспечение Приднестровского региона через Европу становится политическим вопросом как для Тирасполя, так и для Кишинева. С другой стороны, если Молдова будет закупать газ в Европе по рыночной цене и поставлять его в Приднестровье, тарифы для местного населения также вырастут. Дешевый газ и электроэнергия были основными рычагами, позволявшими Москве удерживать Приднестровье под своим контролем. Теперь этого больше нет, а значит, сепаратисты могут задаться вопросом: если дешевого газа больше нет, то зачем нам Россия? Как известно, прозападное правительство Молдовы выбрало стратегию обеспечения суверенитета над Приднестровьем с помощью экономических стимулов в рамках интеграции с Европейским союзом. Кишинев пытается убедить жителей сепаратистского региона в том, что, оставаясь в составе Молдовы и интегрируясь с ЕС, они будут жить лучше. Возникший ныне энергетический кризис в сепаратистском регионе может создать условия для переоценки местным населением целесообразности их зависимости от Москвы.

В Москве осознают этот риск, но, по-видимому, считают, что для «наказания» прозападного правительства Молдовы и усиления недовольства среди населения стоит оставить Приднестровье без тепла и газа на какое-то время. Хотя правительство Молдовы закупает газ из Европы, вскоре оно может столкнуться с нехваткой электроэнергии. Это связано с тем, что 70 процентов потребностей страны в электроэнергии обеспечивались за счет расположенной в Приднестровье теплоэлектростанции «МолдГРЭС», работающей на дешевом российском газе. Остальные 30 процентов Молдова получала из Украины, которая больше не может экспортировать электроэнергию, так как значительная часть украинской энергетической инфраструктуры разрушена ударами вооруженных сил России.