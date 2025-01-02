Британские консерваторы попросили Трампа не слушать Маска

На фоне скандальных заявлений Илона Маска влиятельные британские политики из правого лагеря частным образом связались с окружением Дональда Трампа и призвали новоизбранного президента США не поддерживать британского ультраправого активиста Томми Робинсона. Как пишет Bloomberg, ранее Маск призвал освободить Робинсона из тюрьмы.

Как рассказали источники журналистов, представители Консервативной и Реформаторской партий Великобритании считают, что последние заявления Маска - это "уже слишком". Британцы пытались объяснить американцам, кем на самом деле является антимиграционный активист Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, и почему британские правые не поддержали этого якобы идейного союзника.

Сейчас Робинсон находится в тюрьме после того, как признал, что нарушил постановление суда, повторив ложные заявления о сирийском беженце. Ранее он был осужден за ряд других преступлений, включая ипотечное мошенничество, нападение на человека и использование чужих документов.

Обращение британских политиков к своим американским коллегам было спровоцировано последним вторжением Маска в британскую политику. С тех пор как Кир Стармер победил на всеобщих выборах в Великобритании в июле прошлого года и стал премьером, Маск регулярно критиковал новое лейбористское правительство, призывал к новым выборам и призывал британцев поддержать правых.

Многие из британских правых с пониманием относились ко многим словам Маска на тему этнических банд и его более широкой критике действующего правительства, но поддержка Робинсона перешла границы, говорят осведомленные источники.