USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Новые цены на коммунальные услуги
Новость дня
Новые цены на коммунальные услуги

Британские консерваторы попросили Трампа не слушать Маска

20:38 1052

На фоне скандальных заявлений Илона Маска влиятельные британские политики из правого лагеря частным образом связались с окружением Дональда Трампа и призвали новоизбранного президента США не поддерживать британского ультраправого активиста Томми Робинсона. Как пишет Bloomberg, ранее Маск призвал освободить Робинсона из тюрьмы.

Как рассказали источники журналистов, представители Консервативной и Реформаторской партий Великобритании считают, что последние заявления Маска - это "уже слишком". Британцы пытались объяснить американцам, кем на самом деле является антимиграционный активист Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, и почему британские правые не поддержали этого якобы идейного союзника.

Сейчас Робинсон находится в тюрьме после того, как признал, что нарушил постановление суда, повторив ложные заявления о сирийском беженце. Ранее он был осужден за ряд других преступлений, включая ипотечное мошенничество, нападение на человека и использование чужих документов.

Обращение британских политиков к своим американским коллегам было спровоцировано последним вторжением Маска в британскую политику. С тех пор как Кир Стармер победил на всеобщих выборах в Великобритании в июле прошлого года и стал премьером, Маск регулярно критиковал новое лейбористское правительство, призывал к новым выборам и призывал британцев поддержать правых.

Многие из британских правых с пониманием относились ко многим словам Маска на тему этнических банд и его более широкой критике действующего правительства, но поддержка Робинсона перешла границы, говорят осведомленные источники.

Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема
20:07 3564
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная; все еще актуально
12:16 8963
О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции?
О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции? наша корреспонденция
15:50 8431
«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 5659
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 4901
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 4233
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 5659
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12725
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 4438
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12964
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 7502

ЭТО ВАЖНО

Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема
20:07 3564
Алиев начинает технологическое перевооружение
Алиев начинает технологическое перевооружение статья концептуальная; все еще актуально
12:16 8963
О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции?
О чем Трамп с Путиным договорятся в Турции? наша корреспонденция
15:50 8431
«Четыре победы» Турции
«Четыре победы» Турции
16:10 5659
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп?
Кто ударит по Ирану: Байден или Трамп? главный вопрос
14:56 4901
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
Большое интервью Зеленского: Война не закончится за один день…
15:37 4233
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе котел под названием Ближний Восток
14:05 5659
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре
Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре главная тема
00:04 12725
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
«Мечта» увольняет «неугодных» госслужащих
14:28 4438
Россия отступает. Ее место занимают другие
Россия отступает. Ее место занимают другие новый поворот
2 января 2025, 20:32 12964
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
Токаев рассказал о том, как Назарбаев хотел захватить власть
10:30 7502
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться