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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

обновлено 21:51
21:51 4079

Ранее haqqin.az со ссылкой на агентство Turan распространил информацию о ситуации вокруг самолета Embraer 190/195 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшим рейс Баку-Казань. По информации источников в авиации, "самолет столкнулся с радиопомехами и перебоями в работе GPRS во время полета над Астраханью 1 января". Авионика самолета возобновила нормальную работу только после того, как он покинул воздушное пространство Астрахани.

Нарушение совпало с атаками украинских беспилотников на Астрахань, что вызвало срабатывание систем ПВО региона. Однако власти не объявили протокол чрезвычайной ситуации «Операция Прикрытие» (Ковер), который обычно вводится в действие при повышенных угрозах с воздуха.

Пресс-служба AZAL направила текст заявления в редакцию haqqin.az, в котором опровергает описанные риски: "На некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью.

Указанный рейс Azerbaijan Airlines (AZAL) был выполнен в штатном режиме, в соответствии с расписанием и международными стандартами безопасности".

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